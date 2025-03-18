Путін підтримав ідею Трампа зупинити удари по українській енергетиці

За словами речниці Білого дому, рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Кремля.

Водночас очільник Кремля заявив про начебто «недоговороздатність Києва», коментуючи ініціативу про 30-денне перемир'я.

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Лівітт опублікувала перші заяви після розмови лідерів двох країн. Вони говорили про необхідність миру і припинення вогню.

«Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров і скарби, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів», – йдеться в повідомленні.



Як зазначається, політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру.

«Лідери широко говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Вони також обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь і будуть взаємодіяти з іншими країнами для забезпечення якомога ширшого їх застосування. Обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль», – написала Лівітт.



Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

«Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні переваги. Це охоплює величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Представник Білого дому повідомив NBC News, дзвінок тривав понад півтори години.

Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планував обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.