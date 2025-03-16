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Зеленський провів розмову із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Зеленський провів розмову із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні
Зеленський: Обговорили з Прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи»
фото: Армія inform

Також Зеленський заслухав доповідь Головкома щодо бойової обстановки та призначив новим начальником Генерального штабу Андрія Гнатова

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні та про обстановку на фронті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

«Сьогодні провів кадрові зміни у Збройних Силах України. Разом з Головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнатов. Бойовий хлопець, і його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування. Генерал Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений у генеральну інспекцію Міністерства оборони», – повідомив Зеленський.

Також президент України заслухав доповідь Головкома щодо бойової обстановки. Бойові дії та оборона тривають майже по всій лінії фронту, у багатьох ключових точках, від Харківщини й Куп'янського напрямку до південних напрямків.

«Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Але кожен день зараз – це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших Сил оборони та безпеки України, нашої держави – така підтримка вирішує все», – зазначив президент.

Президент Зеленський подякував кожному та кожній, хто захищає нашу державу та сьогодні відзначив воїнів 59-ї окремої штурмової бригади, 72-ї окремої механізованої бригади, 425-го штурмового полку, 100-ї та 24-ї окремих механізованих бригад. Всі вони борються за Україну на Покровському, Торецькому та Краматорському напрямках.

Крім того, Зеленський поговорив із Прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

«Подякував йому за підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності, за участь Канади в нашій спільній роботі з партнерами заради того, щоб захистити наших людей, наблизити мир і гарантувати надійну безпеку. Ми обговорили санкції проти Росії, і особливо проти танкерного флоту Росії, проти російських банків, проти схем заробітку російської держави. Обговорили з Прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» й підсумковий документ зустрічі, доволі сильний. Я хочу подякувати всім партнерам у G7! Канада буде підтримувати Україну й надалі – і це важливо. Важливо, що майже кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки: нові оборонні пакети, пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними», – повідомив Зеленський.

А ще президент заслухав доповідь міністра оборони Умєрова про виконання задач щодо ППО – ракети для «айріс-т», «насамсів» та «сампт».

«Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного «Рамштайну» – готуємося до Брюсселю. Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються. Дякую всім, хто з Україною!», – зазначив президент. Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Як інформує «Главком», відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

«Звільнити Баргилевича Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України», – сказано у тексті документа.

Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Теги: Андрій Гнатов дипломатія міністр санкції Канада війна кадрові зміни Володимир Зеленський Україна президент росія Марк Карні

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