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Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року
Ситуація на фронті 23 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1047 дронів-камікадзе, здійснив 5097 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбивають одну спробу загарбників просунутися вперед в районі західніше Андріївки, бій триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямках Нового, Новомихайлівки на Лиманському напрямку. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Кримського, Диліївки, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та вже відбили 16 штурмів противника, точиться два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 43 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Сергіївка та Єлизаветівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбивали 14 атак окупантів в напрямках Костянтинополя та Розливу. Дотепер точиться чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 22 боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони.

Крім того, здійснив 275 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року фото 8

Нагадаємо, триває 1124-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог Покровськ війна росіяни втрати

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