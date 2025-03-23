Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1047 дронів-камікадзе, здійснив 5097 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбивають одну спробу загарбників просунутися вперед в районі західніше Андріївки, бій триває.

На Лиманському напрямку

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямках Нового, Новомихайлівки на Лиманському напрямку. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Кримського, Диліївки, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та вже відбили 16 штурмів противника, точиться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 43 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Сергіївка та Єлизаветівка.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбивали 14 атак окупантів в напрямках Костянтинополя та Розливу. Дотепер точиться чотири боєзіткнення.

На Курському напрямку

Українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 22 боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони.

Крім того, здійснив 275 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1124-й день повномасштабної війни в Україні.