Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним
Трамп: Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції
фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Трамп планує поговорити з Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні

Американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про поступки з обох боків і маючи на увазі Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

Очільник США вважає, що «багато чого з цього» вже обговорюється обома сторонами: Україною і Росією. «Ми вже говоримо про це, про поділ певних активів», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні.

Американський президент, на борті президентського літака по шляху з Флориди до Вашингтона розповів журналістам, що розмовляти з Путіним планує у вівторок, 18 березня.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп пробує переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо він грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням CBS News.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. 

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Читайте також:

Теги: перемир'я війна путін президент Дональд Трамп розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша задача – не впасти з емоційних гойдалок і в усьому цьому угарі не завалити державу
Ні до Паски, ні іншим ближчим часом війна не закінчиться
19 лютого, 12:08
Звернення Трампа дивувало, але республіканці майже безперервно аплодували
«Потік обіцянок, який межує з маячнею». Звернення Трампа до Конгресу дивує, ошелешує, лякає… Тема дня
5 березня, 18:20
Україна володіє запасами кольорових і рідкісноземельних металів
США передали Україні «покращену» угоду про корисні копалини – Axios
20 лютого, 22:14
Для ліквідації наслідків удару було задіяно всі оперативні та комунальні служби
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)
23 лютого, 08:11
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
2 березня, 20:18
До початку мирних переговорів росіяни мають на меті захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра
Глава Херсонської ОВА пояснив, чому Росія прагне захопити плацдарм на Дніпрі
4 березня, 16:57
Заяви очільників урядів України та Польщі відрізняються
Туск підтвердив зупинку військової допомоги США через Польщу. Шмигаль каже: поставки йдуть
4 березня, 14:12
Дніпро перебуває під атакою ворога
Росія атакувала Дніпро: є руйнування інфраструктури (оновлено)
11 березня, 22:19
Суджа перейшла під контроль РФ
Росіяни захопили Суджу у Курській області – ISW
13 березня, 04:29

Політика

Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним
Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
Сибіга назвав головні висновки перемовин у Саудівській Аравії
Сибіга назвав головні висновки перемовин у Саудівській Аравії
США відмовилися розслідувати воєнні злочини Путіна та його союзників – медіа
США відмовилися розслідувати воєнні злочини Путіна та його союзників – медіа
США розсекретять ще 2 тис. документів про вбивство колишнього президента
США розсекретять ще 2 тис. документів про вбивство колишнього президента
Велика Британія готова розмістити своїх військових в Україні на довгі роки – Times
Велика Британія готова розмістити своїх військових в Україні на довгі роки – Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
126K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
34K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
8316
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times

Новини

Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Сьогодні, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua