Кулеба хоче почути, чому ООН проігнорувала «Кримську платформу»

Представників від ООН на саміті «Кримської платформи» не було

Україна вважатиме неприйнятним, якщо організація самоусунеться від вирішення питань щодо Криму і Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу. Про це Кулеба сказав у коментарі телеканалу «Дом».

За його словами, в цьому напрямку попрацювала Росія.

«Ми будемо вважати неприйнятною ситуацію, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму і Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, тобто Російська Федерація», – сказав він.

Кулеба зазначив, що мова йде про фундаментальне зобов'язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав.

За його словами, є підстави вважати, що в цьому напрямку з організацією попрацювала Росія.

«Росія хотіла взагалі зірвати саміт по Криму, це завдання було провалене», – додав дипломат.

Міністр нагадав, що представників від ООН на саміті «Кримської платформи» не було і не зрозуміло чому організація її проігнорувала.

«Я хочу як міністр почути чітку відповідь, нехай спростують мою позицію, але я хочу почути від ООН: чому вона не взяла участь у будь-якій формі в «Кримській платформі». Поки я її не почув», – резюмував міністр.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

Також президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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