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    Кулеба хоче почути, чому ООН проігнорувала «Кримську платформу»

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    Представників від ООН на саміті &laquo;Кримської платформи&raquo; не було - Кулеба хоче почути, чому ООН проігнорувала «Кримську платформу»
    Представників від ООН на саміті «Кримської платформи» не було
    Фото з відкритих джерел

    Україна вважатиме неприйнятним, якщо організація самоусунеться від вирішення питань щодо Криму і Донбасу

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу. Про це Кулеба сказав у коментарі телеканалу «Дом».

    За його словами, в цьому напрямку попрацювала Росія.

    «Ми будемо вважати неприйнятною ситуацію, якщо ООН самоусунеться від вирішення питання Криму і Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, тобто Російська Федерація», – сказав він.

    Кулеба зазначив, що мова йде про фундаментальне зобов'язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав.

    За його словами, є підстави вважати, що в цьому напрямку з організацією попрацювала Росія.

    «Росія хотіла взагалі зірвати саміт по Криму, це завдання було провалене», – додав дипломат.

    Міністр нагадав, що представників від ООН на саміті «Кримської платформи» не було і не зрозуміло чому організація її проігнорувала.

    «Я хочу як міністр почути чітку відповідь, нехай спростують мою позицію, але я хочу почути від ООН: чому вона не взяла участь у будь-якій формі в «Кримській платформі». Поки я її не почув», – резюмував міністр.

    Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

    Також президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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    Теги: Росія США міністр ООН саміт Володимир Зеленський Україна суверенітет
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    Кулеба хоче почути, чому ООН проігнорувала «Кримську платформу»