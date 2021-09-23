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    Доба на Донбасі: поранено двох військових

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    Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об&rsquo;єднаних сил дістали вогнепальні поранення - Доба на Донбасі: поранено двох військових
    Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення
    Фото з відкритих джерел

    Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла

    Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    В напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

    На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

    Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здійснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких в бік Водяного.

    Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

    Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

    Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний.

    Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час окупації Донбасу загинули майже 15 тисяч людей.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: поранено двох військових