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Жителі Южноукраїнська оберуть нову назву міста: пропонуються три варіанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Жителі Южноукраїнська оберуть нову назву міста: пропонуються три варіанти
Місто енергетиків може отримати назву Гард
фото з відкритих джерел

У Южноукраїнську з 4 по 23 вересня триватиме опитування містян щодо перейменування міста

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області з 4 вересня стартує опитування громадян щодо нової назви міста. Мешканцям необхідно обрати один з варіантів: Південноукраїнськ, Гард, Бугогард. Про це повідомляється на сайті Южноукраїнської міськради.

Опитування мешканців шляхом заповнення анкети з варіантами нової назви міста Южноукраїнська буде проводитись з 4 по 23 вересня.

Жителі Южноукраїнська оберуть нову назву міста: пропонуються три варіанти фото 1

В анкетуванні можуть взяти участь тільки жителі міста Южноукраїнська. Тому при собі обов’язково необхідно мати паспорт із зазначенням місця реєстрації (або застосунок «Дія»). Голосувати можуть мешканці міста, які досягли 16 річного віку.

Теги: Миколаївщина місто соцопитування

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