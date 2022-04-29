СБУ затримала рашистів, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС

В ході слідства встановлено, що затримані російські військові входили до складу ворожого угруповання,

Служба безпеки України затримала російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС. Про це повідомляє СБУ у Телеграмі.

«На Миколаївщині співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС», – йдеться у повідомленні.

Крім того, співробітниками СБУ біля Миколаєва був виявлений схрон з протитанковим озброєнням. Схованку обладнали російські диверсанти, які планували теракти в місті.

Під час огляду схованки вилучено протитанковий ракетний комплекс «Корнет» та гранатомети російського виробництва.

Також повідомляють, що у Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків «ДНР», яка відповідала за їхню медійну розкрутку і готувала постановочні сюжети для росЗМІ.

Крім того, за матеріалами Служби безпеки оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські війська призначили так званими «головами» Херсонської обласної і міської адміністрацій у тимчасово окупованому Херсоні.

У Луганській області на державній зраді та сприянні агресору викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську. А на Київщині встановлено особи ще низки окупантів з 15-ої бригади центрального військового округу рф, які чинили звірства у Богданівці.

Раніше СБУ викрила у Харкові склад танкових запчастин, які мали дістатись окупантам.