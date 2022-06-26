  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)
рус
    Події в Україні

    Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)

    Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки - Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)
    Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки
    фото: «Енергоатом»/Facebook

    «Енергоатом» вчергове звертає увагу міжнародної спільноти на бездумні дії Росії

    Уранці 26 червня російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Про це повідомляє «Енергоатом».

    «Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи», – сказано в повідомленні.

    «Енергоатом» вчергове звертає увагу міжнародної спільноти на «факти бездумних дій Росії», яка ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи.

    «Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», – наголошують у держпідприємстві.

    Раніше російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.

    ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та/або обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ зброя війна путін ядерна зброя обстріл АЕС Енергоатом бомбардування Україна ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)