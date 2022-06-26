Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)

«Енергоатом» вчергове звертає увагу міжнародної спільноти на бездумні дії Росії

Уранці 26 червня російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи», – сказано в повідомленні.

«Енергоатом» вчергове звертає увагу міжнародної спільноти на «факти бездумних дій Росії», яка ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи.

«Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», – наголошують у держпідприємстві.

Раніше російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові.

ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та/або обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Читайте також: