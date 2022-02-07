«Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
Юрій Луценко із дружиною
Іменинниця Ірина Луценко розмістила у соцмережі веселі фото з чоловіком
Колишній генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці привітав із днем народження дружину – екснардепку Ірину Луценко.
«Життя біля вулкана – цікаве та насичене. Особливо якщо ти сам вулкан. Сьогодні даруємо Ірі любов, радість та посмішку. З днем народження, моя кохана!», – привітав Луценко.
Ірина Луценко на своїй сторінці у соцмережі написала: «Ми разом і це чудово! Живемо! Україна чудова! І ми в ній!». Також вона розмістила низку веселих та романтичних світлин із чоловіком.
Нагадаємо, колишній генпрокурор та його дружина показали, де вони «беруть щастя». Раніше Луценко разом із дружиною Іриною сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.
Як відомо, домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.
Крім того, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».