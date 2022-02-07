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    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження

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    Юрій Луценко із дружиною&nbsp; - «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження

    Юрій Луценко із дружиною 

    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Іменинниця Ірина Луценко розмістила у соцмережі веселі фото з чоловіком

    Колишній генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці привітав із днем народження дружину – екснардепку Ірину Луценко.

    «Життя біля вулкана – цікаве та насичене. Особливо якщо ти сам вулкан. Сьогодні даруємо Ірі любов, радість та посмішку. З днем народження, моя кохана!», – привітав Луценко.

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    Ірина Луценко на своїй сторінці у соцмережі написала: «Ми разом і це чудово! Живемо! Україна чудова! І ми в ній!». Також вона розмістила низку веселих та романтичних світлин із чоловіком.

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    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження
    фото: Ірина Луценко/Facebook

    Нагадаємо, колишній генпрокурор та його дружина показали, де вони «беруть щастя». Раніше Луценко разом із дружиною Іриною сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

    Як відомо, домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

    Крім того, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».

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    Теги: Юрій Луценко Україна сім'я дружина
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    «Життя біля вулкана»: Луценко оригінально привітав дружину з днем народження