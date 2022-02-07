МОЗ прогнозує до 60 тис. ковід-хворих щодня у найближчі тижні

Чиновники міністерства вважають, що напередодні березня динаміка захворюваності піде на спад

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання випадків заражень коронавірусом за добу до 60 тисяч вже у найближчі два тижні. Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко.

Він зазначив, що минулого тижня в Україні було виявлено близько 44 тис. випадків за добу. Це був черговий рекорд захворюваности.

«Четвертий тиждень поспіль в Україні фіксується зростання кількості випадків захворювання на ковід. За минулий тиждень зареєстровано 242 942 випадки. Наразі Україна перебуває на 44 місці з 54 територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Перші місця займають Ізраїль, Данія та Словенія», – розповів Ляшко.

Голова МОЗ також зазначив, що в Україні приріст нових зареєстрованих випадків за поточні сім днів склав 44%. Тобто це перший тиждень з чотирьох останніх, коли кількість випадків за тиждень не подвоїлась.

«Відповідно до наших прогнозів, у найближчі два тижні ця цифра ще може зрости – до 60 тис. осіб за добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить до 1 місяця, а в Україні триває вже чотири тижні поспіль, на наступному, п'ятому тижні, такоє очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. А уже із сьомого тижня, захворюваність, імовірно, почне стабілізуватися та знижуватися», – додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

Напередодні в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.