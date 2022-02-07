В Україні надійшли у виробництво електромобілі ЗАЗ

Умільці компанії Kozak EV перетворюють вітчизняне автомобільне диво на щось ще більше незвичайне

Вартість переробки звичайної «Таврії» або «Славути» – від $3700 до $5500

В Україні надійшли у продаж електромобілі ЗАЗ. Проте, випускає їх не Запорізький автомобільний завод, а невелике підприємство Kozak EV. Причому в електрокари переробляють старі моделі «Таврія» та «Славута». Запас ходу становить від 100 до 230 км, залежно від модифікації, – повідомляє «Фокус».

Необхідно відзначити, що в Kozak EV тільки перетворюють автомобіль на електрокари, а саму машину-«донор» доведеться шукати самостійно. Її оснащують електромотором, акумуляторною батареєю, зарядним пристроєм та електричним обігрівачем, інтегрованим у грубку автомобіля. За додаткову плату пропонується цифрова панель приладів.

Електрокари ЗАЗ запропонують у трьох модифікаціях. Перша: з акумуляторною батареєю ємністю 12 кВт/год, запас ходу – 100-130 км, вартість переробки – $3700. Друга – батарея ємністю 16 кВт/год, запас ходу – 140-160 км, вартість переробки – $4400. Третя модель передбачає наявність акумулятора ємністю 24 кВт/год, її запас ходу – 230 км, вартість переробки – $5500.

Ще раз необхідно підкреслити, що ціна не включає вартість автомобіля-«донора». Таким чином, якщо додати витрати на його покупку, то вийде, що електромобіль ЗАЗ коштує приблизно $5-7 тис.