З’явилися фото головної новорічної ялинки Харкова

Саму харківську підземку також прикрасили новорічними декораціями та ілюмінаціями

У Харкові другий рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені. Святкове дерево встановили та нарядили на станції метро «Університет». Фото новорічної ялинки опублікувала пресслужба Центрального парку Харкова у Telegram.

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Саму харківську підземку також прикрасили новорічними декораціями та ілюмінаціями.

«Так виглядає повністю прикрашена станція «Університет». Наші співробітники витратили на оздоблення три ночі. Усі декорації ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки.