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З’явилися фото головної новорічної ялинки Харкова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилися фото головної новорічної ялинки Харкова
фото: пресслужба Центрального парку Харкова

Саму харківську підземку також прикрасили новорічними декораціями та ілюмінаціями

У Харкові другий рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені. Святкове дерево встановили та нарядили на станції метро «Університет». Фото новорічної ялинки опублікувала пресслужба Центрального парку Харкова у Telegram.

Саму харківську підземку також прикрасили новорічними декораціями та ілюмінаціями.

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«Так виглядає повністю прикрашена станція «Університет». Наші співробітники витратили на оздоблення три ночі. Усі декорації  ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки.

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Теги: Харків ялинка метро

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