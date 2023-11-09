Стало відомо, за чиї гроші буде встановлено головну ялинку країни

Концепцію ялинки має презентувати мер Кличко

Новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки. Про це пише «Вечірній Київ» з посиланням на голову компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Folk Ukraine традиційно займалась підготовкою Нового року у столиці.

«Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки», – заявив Добруцький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поки немає інформації щодо тематики оформлення святкової локації. Її концепцію має презентувати міський очільник Віталій Кличко.

Нагадаємо, що торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.