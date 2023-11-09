Стало відомо, за чиї гроші буде встановлено головну ялинку країни
Концепцію ялинки має презентувати мер Кличко
Новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки. Про це пише «Вечірній Київ» з посиланням на голову компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького.
Зазначається, що Folk Ukraine традиційно займалась підготовкою Нового року у столиці.
«Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки», – заявив Добруцький.
Поки немає інформації щодо тематики оформлення святкової локації. Її концепцію має презентувати міський очільник Віталій Кличко.
Нагадаємо, що торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.
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