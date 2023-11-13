Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь

Минулого року дніпряни вирішили не встановлювати головну ялинку міста

Цього року мешканці та гості Дніпра будуть із новорічною ялинкою. Про це повідомив очільник міста Борис Філатов у своїй публікації.

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«Йолка» буде. Хай навіть «антиялиночники» зійдуть на гівно», – написав Філатов.

Варто додати, що минулого року у Дніпрі не було головної ялинки на центральній площі. Відповідне рішення приймали містяни під час голосування на сторінці міського голови Бориса Філатова.

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Нагадаємо, новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки. Поки немає інформації щодо тематики оформлення святкової локації. Її концепцію має презентувати міський очільник Віталій Кличко.