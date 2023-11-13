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Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь
фото з відкритих джерел

Минулого року дніпряни вирішили не встановлювати головну ялинку міста

Цього року мешканці та гості Дніпра будуть із новорічною ялинкою. Про це повідомив очільник міста Борис Філатов у своїй публікації.

«Йолка» буде. Хай навіть «антиялиночники» зійдуть на гівно», – написав Філатов.

Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь фото 1

Варто додати, що минулого року у Дніпрі не було головної ялинки на центральній площі. Відповідне рішення приймали містяни під час голосування на сторінці міського голови Бориса Філатова.

Нагадаємо, новорічну ялинку цього року планують встановити на Софіївській площі у Києві за кошти меценатів. З бюджету міста і держави на її оздоблення не піде ні копійки. Поки немає інформації щодо тематики оформлення святкової локації. Її концепцію має презентувати міський очільник Віталій Кличко.

Теги: Борис Філатов ялинка Дніпро

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