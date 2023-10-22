Чи чекати цьогоріч на головну ялинку Києва? Влада відповіла

Ялинка незламності, встановлена на Софійській площі в Києві у 2022 році

Багаторічну традицію зі встановленням головної ялинки України може бути порушено

У 2023 році на Софіцські площі Києва традиційно стоятиме новорічна ялинка, якщо цьому не завадять форс-мажорні обставини. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв’ю tsn.ua.

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«Багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була. Попри усе – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти», – зауважив посадовець.

При цьому Попко зауважив, що традицію зі встановленням ялинки до свят можуть порушити деякі умови.

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«Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити з холодною головою. Тому давайте дочекаємося, з чим ми підійдемо до зими», – зауважив керівник КМВА.

Нагадаємо, що ударних угрупувань, які б становили зараз загрозу повторного наступу окупантів на Київ із півночі, розвідка не фіксує, проте навколо столиці створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів.

До слова, 19 жовтня, територію біля монумента «Батьківщина-Мати» було відкрито для відвідування.

Крім того, цього місяця в Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал. На ньому зображений український захисник, який у руках тримає кота.