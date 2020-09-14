Уряд пропонує Раді законопроєкт, що дозволить купувати маски для шкіл за кошти місцевих бюджетів



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Наразі в Україні 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти – на дистанційному навчанні

Законопроєкт № 3991 серед іншого, дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Уряд запропонував парламенту проголосувати за законопроєкт № 3991, що дасть змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту. Про це йшлося під час селекторної наради у президента, повідомляє пресслужбу глави держави.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти – на дистанційному навчанні. «За минулу добу захворіло 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед учителів», – поінформував голова уряду.

Зеленський зауважив, що «гроші у регіонах є, але для їхнього використання Кабмін має запропонувати законодавчі зміни». «Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити. Чи ви зробили все необхідне, щоб забезпечити наші школи засобами індивідуального захисту?», – звернувся президент до очільника уряду.

У відповідь Шмигаль повідомив, що уряд уже запропонував парламенту проголосувати законопроєкт № 3991, який серед іншого, дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

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