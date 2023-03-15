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Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео
скрін із відео

Відео з ченцями – це чергова маніпуляція Кремля

Відеозвернення щодо Києво-Печерської Лаври, яке записали священники Української православної церкви Московського патріархату, є черговою маніпуляцією Кремля. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що цю тему відразу підхопили проросійські ЗМІ й підносять її під виглядом гоніння канонічної православної церкви. Все було зроблено так, що аудиторія повинна самостійно дійти висновку, начебто «священна війна» неминуча. 

Також наголошується, що колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь (Паша Мерседес) раніше запустив фейк щодо хрестів на Трапезному храмі Лаври, які начебто потемніли «через богослужіння горе-українців», маючи на увазі Православну церкву України.

«Таким чином бачимо, що Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. А також використовує дану тему для нагнітання ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть «рятувати» православних українців», – наголосили в РНБО.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заявляв, що ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, «оскільки живуть на цій території багато років».

Теги: лавра РНБО

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