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«Бог сказав, що Зеленський стане президентом, тому він має нас захистити»: монахи Лаври записали звернення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Бог сказав, що Зеленський стане президентом, тому він має нас захистити»: монахи Лаври записали звернення
фото: скріншот відео

У свої промові Московські монахи згадали, що їм було видіння, що Зеленський стане президентом

Братія Московської церкви відмовляється виселятися з Києво-Печерської лаври та записала звернення до президента Володимира Зеленського. Звернення озвучив намісник Києво-Печерської лаври владика Павло.

У свої промові Московські монахи згадали, що їм було видіння, що Зеленський стане президентом, тому вони за нього молилися. А тепер вимагають, щоб він «їхню» лавру не ображав, а помагав.

«Бог сказав, що Зеленський стане президентом, тому він має нашу Лавру не ображати, а захищати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Крім того, міністр культури Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися відео, як найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври.

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Теги: Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні релігія

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