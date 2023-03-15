«Бог сказав, що Зеленський стане президентом, тому він має нас захистити»: монахи Лаври записали звернення

У свої промові Московські монахи згадали, що їм було видіння, що Зеленський стане президентом

Братія Московської церкви відмовляється виселятися з Києво-Печерської лаври та записала звернення до президента Володимира Зеленського. Звернення озвучив намісник Києво-Печерської лаври владика Павло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У свої промові Московські монахи згадали, що їм було видіння, що Зеленський стане президентом, тому вони за нього молилися. А тепер вимагають, щоб він «їхню» лавру не ображав, а помагав.

«Бог сказав, що Зеленський стане президентом, тому він має нашу Лавру не ображати, а захищати», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Крім того, міністр культури Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися відео, як найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври.