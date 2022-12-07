Звільнена чиновниця з питань церкви розповіла, як держава з’ясовуватиме зв’язок УПЦ з Москвою 

Наразі в розробці закон про заборону діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій

РНБО доручила Держслужбі з етнополітики і свободи совісті провести релігієзнавчі експертизи на наявність канонічного зв’язку Української православної церкви з російською. Однак при цьому законодавством чітко не визначені процедури «релігієзнавчої експертизи». А значить, сама Держслужба повинна буде їх визначити. Про це розповіла у коментарі «Главкому» звільнена 6 грудня голова Держслужби з етнополітики Олена Богдан.

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Держслужба зазначає, що насправді аналіз як старого (до 27 травня 2022 року), так і нового статуту (після 27 травня) був проведений раніше.

«На експертному рівні для фахівців Держслужби у цьому питанні немає білих плям. Зараз є відповідне доручення – будуть відповідні процедури з їх офіційною фіксацією, – сказала Олена Богдан. – Ми це пояснювали у різних форматах і контекстах неодноразово: у новому Статуті про управління УПЦ збережено канонічний зв'язок з іншими помісними Церквами через РПЦ (27 травня цього року відбувся Собор УПЦ МП, на якому було змінено статут Церкви, що нібито відмежувало її від РПЦ. Натомість незалежні експерти вказують на те, що зв’язок УПЦ МП з РПЦ залишився через грамоту Патріарха Олексія від 27 жовтня 1990 року – «Главком»).

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Водночас УПЦ МП офіційно відповіла на запит Держслужби з етнополітики і свободи совісті, що, зберігаючи такий канонічний зв'язок, не здійснює з РПЦ координацію свого спілкування з помісними церквами».

Для експертизи Дерслужба проведе консультації з експертною радою Держслужби з етнополітики і свободи совісті.

«Зайве казати, що питання чутливе та резонансне. Ми наразі бачимо цю експертизу зокрема як вельми широкий консультаційний процес, але не будемо забігати наперед – зараз ми ще у процесі визначення деталей», – сказала очільниця Держслужби напередодні свого звільнення.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. З указу президента випливає, що впродовж двох місяців Кабмін має розробити закон, який допоможе виконати рішення Радбезу.

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До слова, закон про заборону діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій, який наразі розробляється, не стане прямою забороною для діяльності УПЦ МП. Адже на паперах ніякої підлеглості УПЦ щодо будь-яких закордонних центрів не існує, кажуть у Московському патріархаті.