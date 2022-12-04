Московська церква підвищила фігуранта секс-скандалу

Секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Микита став єпископом

Секретаря єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрита Микиту (Сторожука) висвячують на єпископа. Архієрейська хіротонія відбувається в прямому ефірі. Звершує її глава Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій у співслужінні митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія та сонму архієреїв УПЦ МП.

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Дійство відбувається в Феофанії, особистій резиденції митрополита Онуфрія.

Згідно рішення Священного Синоду УПЦ від 23.11.2022, клірик Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Микита (Сторожук) обраний єпископом Івано-Франківським та Коломийським.

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Одразу після цього рішення СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

Сам же архімандрит Микита втрапив у секс-скандал. Разом із офіційним повідомленням СБУ мережу також облетіли знімки секретаря єпархії у спідній білизні. Додавалося і фото роздягненого 17-річного хориста. Блогери та ряд ЗМІ, посилаючись на власні джерела, писали, що під час обшуку правоохоронці заскочили їх в момент фізичної близькості.

Архімандрит Микита записав відеозвернення, у якому розповів свою версію подій. Він прямо не заперечив факт скандального інциденту з оголеним хористом, натомість акцентував увагу на відсутності доказів.