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    Суспільство

    З’явилися подробиці сутичок, що сталися після мітингу Порошенка у Черкасах (фото)

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    Після початку подій кортеж президента негайно поїхав - З’явилися подробиці сутичок, що сталися після мітингу Порошенка у Черкасах (фото)
    Після початку подій кортеж президента негайно поїхав

    Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із Національним корпусом

    У Черкасах після вступу Президента Петра Порошенка біля ПК «Дружба народів» сталися сутички між представниками «Національного корпусу» і поліцією. Про це інформує місцеве видання «Прочерк».

    «Після виступу Порошенка біля сцени лунали крики на адресу Гладковського та президента і активісти запалили фаєри. До сцени дехто таки спробував прорватися. Окрім того, мало місце розпилення газу, через що було утруднене дихання в людей біля епіцентру події», - йдеться у повідомленні.

    З натовпу виводили людей, і поліцейських також, у поганому стані.

    Начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

    Як додав журналіст видання Назарій Вівчарик, після початку подій кортеж президента негайно поїхав. А на центральну сцену вийшов і звернувся до черкащан локальний лідер «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук.

    У липні 2018 року Лютий відповідно до указу Порошенка отримав звання генерала поліції третього рангу.

    Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

    Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

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