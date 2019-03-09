Націоналісти з «Нацкорпусу» з’явилися на мітингу Порошенка у Черкасах
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Розсилка
Активісти з’явились уже в кінці мітингу
Представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Відповідну трансляцію вів прес-секретар політичної сили Роман Чернишов.
Відповідно до відео, активісти з’явились уже в кінці мітингу, коли лунав гімн України. Президент у цей час знаходився на сцені.
На відео чутно, як один з активістів кричить у напрямку до сцени: «Де відрубані руки Гладківського»?
Перед цим партія заявила, що силовики намагались перешкодити візиту активістів до Черкас.
«Десятки автомобілів та автобусів з правоохоронцями вирушили з Києва в Черкаси, щоб не допустити нашої зустрічі з президентом Порошенком. Відповідні відео з довгими колонами транспорту силовиків, які слідують за нашими автівками, почали надходити від представників НК, які прямують у Черкаси», - йдеться у повідомленні на Facebook.
Раніше під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.