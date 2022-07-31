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У мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського

Надія Карбунар
Сьогодні, 11:40 glavcom.ua
У мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського
Російські ракети зруйнували дім відомого бізнесмена
фото: скріншот із відео

Бізнесмен відмовився евакуюватися з Миколаєва

Під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Йому було 74 роки. Радник міністра МВС Антон Геращенко оприлюднив відео зі зруйнованим будинком.

У підписі до моторошних кадрів ідеться, що дім належав Вадатурському. Разом із бізнесменом загинула також його дружина.

Як повідомляють друзі родини, Олексій Вадатурський категорично відмитися евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи нічні обстріли, повідомив про одну загиблу людину і двох поранених.

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У мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського
У мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського
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