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Масований обстріл Миколаєва: зруйновано низку об’єктів

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:32 glavcom.ua
Масований обстріл Миколаєва: зруйновано низку об’єктів
Миколаїв піддався масованому обстрілу
фото: Новини Миколаєва

Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку

Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку.

«Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки», – повідомив Сєнкевич.

На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники.

«Збираємо детальну інформацію», – додав мер Миколаєва.

Зазначимо, що місцеві мешканці нарахували понад 20 вибухів.

Нагадаємо, жителі Миколаєва повідомили, що після опівночі 31 липня чули звуки вибухів у місті. Однак повітряну тривогу не оголошували. 

У соцмережах повідомлють, що пролунало кілька вибухів.

О 01:01 у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Перед оголошенням тривоги пролунав вибух, повідомляють про прильоти в області.

Зазначимо, що унаслідок вчорашніх обстрілів Миколаєва було пошкоджено десять багатоповерхових будинків, торговельні павільйони і дачні садиби.

Теги: окупанти війна обстріл Миколаїв

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