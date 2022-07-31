Під час обстрілу Миколаєва загинув Герой України та бізнесмен Вадатурський

Нардеп і ЗМІ пишуть про загибель засновника компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського

Нардеп Гончаренко розповсюдив інформацію про загибель Вадатурського і дружини. Місцева влада і ЗМІ підтверджують

Під час нічних обстрілів у Миколаєві загинув генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, разом із Олексієм Вадатурським загинула від рашистської ракети і його дружина.

Пізніше Гончаренко видалив це повідомлення зі свого каналу, але про загибель подружжя Вадатурських повідомили з посиланням на джерела у місцевій владі кілька українських ЗМІ. Так, «РБК-Україна» посилається на інформацію, отриману від одного із чиновників Миколаївської обласної військової адміністрації.

А місцеве видання «Новини-N» спирається у повідомленні про смерть засновника компанії «Нібулон» інформацію джерела у міській раді.

Олексій Вадатурський регулярно входив до списку найбагатших людей України. Так, 2019-го у рейтингу «Топ-100 найбагатших українців» він зайняв 14 місце.

2020-го Вадатурський у рейтингу Forbes Ukraine зі своїми статками у $450 млн опинився на 15-й позиції.

У подружжя Вадатурських залишився син Андрій, народний депутат попереднього, VIII скликання.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи нічні обстріли, повідомив про одну загиблу людину і двох поранених.

Минулої ж ночі, з 29 на 30 липня, внаслідок обстрілів у Миколаєві також загинула одна людина.

А позавчора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту. На місці загинуло п'ятеро осіб, пізніше у лікарні померли ще дві людини.