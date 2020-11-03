Президент пів ночі переписувався з Саріком

Російсько-вірменський режисер згадав час, коли Зеленський був актором і «людиною з великим серцем», і заявив, що в української влади «руки в крові»

Президент Володимир Зеленський емоційно відповів своєму колезі в кіноіндустрії, російському кінорежисеру вірменського походження Саріку Андреасяну, який звинуватив його у смерті вірменських дітей під час війни за Нагірний Карабах.

Відповідний допис з'явився на сторінках Зеленського у соцмережах

Напередодні Сарік Андреасян, який зняв фільми «Службовий роман. Наш час», «Мами», «Пограбування по-американськи» та інші звернувся в Instagram до українського президента. Він звинуватив Зеленського, що Київ нібито продає Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

У відповідь Зеленський назвав це російським фейком та пропагандою.

«Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось «геополітично порєшать», - написав президент.

Також Зеленський обурився тим, що звинувачення у причетності до війни в Карабасі він почув від близької людини.

«Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?» - написав він.

Зеленський наголосив, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів та порадив вірменам «частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою». Окрім цього, він закликав діячів культури не поширювати фейки та нагадав, що в Україні живе «велика вірменська громада, яка є органічною частиною українського суспільства».

«І все ж таки в мене є до тебе, Сарік, одне питання... Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки», - пояснив Зеленський.

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

Днями Вірменія звинуватила армію Азербайджану у використанні білого фосфору проти цивільних, що заборонено Женевською конвенцією від 1949 року



