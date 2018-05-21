Біткоїнам треба стільки енергії, як Ірландії

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Біткоїни – справжні пожирачі енергії, адже віртуальна валюта потребує наднормової продуктивності обчислення

Скільки струму споживає мережа біткоїнів, вперше вирахував нідерландський учений. Результат: вже зараз їй потрібно стільки енергії, скільки споживає Ірландія впродовж року. Наприкінці 2018 року біткоїни можуть становити піввідсотка в глобальному енергоспоживанні.

Біткоїни як віртуальна валюта повинні зробити надійними трансакції без банків або держави, й особливо в останні роки раптово зросли в ціні. Проте система має один недолік: виробництво біткоїнів, так званий майнінг, та підтримка всієї мережі потребує наднормової обчислювальної продуктивності – а на це треба багато енергії

Причина цих витрат: віртуальна валюта так захищається від маніпуляцій та фальшування, що всі трансакційні частини становлять собою ланцюг даних, який постійно змінюється. Цей блокчейн вміщає всі платіжні процеси, які коли-небудь здійснювалися, і перевіряється водночас тисячами комп’ютерів, які й доповнюють його. Комп’ютери конкурують щодо того, хто першим розшифрує код для наступного блоку трансакції, – це означає 12,5 біткоїнів.

Проблема: процес обчислення для всієї системи біткоїнів дуже затратний – що більше обчислювальної потужності вкладає один учасник, то вищий у нього шанс на успіх. «Це процес, що робить біткоїни дуже залежними від енергії», – пояснив голландський експерт з криптовалюти Алекс де Фріс (Alex de Vries). Згідно з його обрахунками, на кожні 200 000 щоденних трансакцій у мережі припадають трильйони так званих геш-операцій.

Скільки ж енергії пожирає мережа біткоїнів через цю незвично велику обчислювальну продуктивність, з’ясував де Фріс настільки точно, наскільки це можливо. Проблема в тому, що великі учасники так званого майнінгу ховаються. Яка продуктивність їхнього спеціального програмного забезпечення і скільки струму вона потребує, залишається нез’ясованим.

Для своїх обрахунків де Фріс використав непрямі індикатори, зокрема дані продажів одного з найважливіших постачальників програмного забезпечення для майнінгу, а також дані споживання цих програм та їхніх процесорів. «Оприлюднені дані про продуктивність машинерії біткоїнів становлять 0,098 джоуля на гіга-геш», – сказав де Фріс.

Зараз система біткоїнів споживає принаймні 2,55 гігават – це майже середньорічне енергоспоживання Ірландії. Такі дані отримали, лише вирахувавши кількість геш-операцій, які відбуваються в біткоїн-мережі щосекунди, повідомив де Фріс.

Кожна окрема трансакція біткоїнів при цьому споживає стільки струму, як середнє голландське господарство за місяць. Але на цьому справа не зупиниться: продаж спеціального програмного забезпечення вказує на те, що майнінг розбудовуватиметься й надалі. Згідно з обрахунками, споживання електрики для біткоїнів наприкінці 2018 року досягне 7,7 гігават. Це майже втричі більше, ніж зараз, і відповідатиме половині процента глобального споживання струму.

«Півпроцента світового споживання – це показник, що мене шокував», – сказав де Фріс. Якщо ціни на біткоїн зростуть так сильно, як прогнозують експерти, цей показник може ще збільшитися.

Де Фріс не відкидає, що одного дня система біткоїнів відповідатиме 5% світового споживання енергії. «Так біткоїни створюють величезну проблему – і вона зростатиме в шаленому темпі», – сказав експерт. Адже такий розвиток означає, що мережа колись дійде до точки, коли добування біткоїнів вже не буде окуповуватися. Тобто витрати на струм та програмне забезпечення суттєво перевищуватимуть вартість біткоїнів.

Bitcoins: Energieverbrauch wie Irland

Cell Press, 17.05.2018

на основі

Alex de Vries

Bitcoin's Growing Energy Problem

Joule, 16 May 2018

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc