У Таїланді узаконили операції з криптовалютами

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Порушникам закону загрожують великі штрафи або тюремне ув'язнення

Законодавство, що регулює оборот криптовалют і цифрових активів, вступило в силу в Таїланді. Порушникам закону загрожують великі штрафи або тюремне ув'язнення.

Про це повідомила в понеділок газета The Bangkok Post.

Закон був опублікований офіційній пресі королівства в неділю і в цей же день вступив в силу.

Згідно з документом, протягом 90 днів всі особи, які здійснюють операції з продажу криптовалют, повинні отримати реєстрацію в спеціальній комісії з безпеки при таїландській фондовій біржі. Порушення цього положення карається тюремним ув'язненням до двох років або штрафом у подвійному розмірі від суми операції.

Розмір штрафу не може становити суму менше 500 тис. батів ($ 15,6 тис.).

Як пояснили в мінфіні Таїланду, прийняття закону направлено на забезпечення всебічного регулювання криптовалют і цифрових токенів, а також на запобігання відмиванню грошей, ухиленню від сплати податків, відзначає газета.

Раніше повідомлялося, що компанія Google ввела заборону на додавання в Chrome Web Store розширень, які призначені для майнінгу криптовалют.

Також відомо, що соціальна мережа Twitter планує заборонити рекламу криптовалют.

Також, повідомлялося, що GOLDX, «золота» криптовалюта, розроблена фірмою HelloGold з Південно-Східної Азії, отримала першу в світі сертифікацію відповідності шаріату.