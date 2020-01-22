Чоловіки вважають себе кращими брехунами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Успішні брехуни можуть добре поводитися зі словами. Вони приховують неправду за простою, зрозумілою історією, в якій не так просто засумніватися»

Талановиті брехуни вміють гарно говорити й обманюють частіше, ніж інші, довело нещодавнє опитування. Люди, що самі себе вважають вправними брехунами, приховують свою нещирість за невинним історіями, не хвилюються, через що обманюють особливо «продуктивно». Цікаво, що це часто стосується чоловіків.

У більшості суспільств брехню вважають неморальною. Тим не менше, люди говорять неправду знову і знову, щоб досягнути певної вигоди – чи це маленька вимушена брехня в повсякденній ситуації, шахрайство у податкових деклараціях чи корупція великого бізнесу.

Чимало з цих видів недобросовісності залишаються прихованими: «Дослідження доводять, що ми розпізнаємо неправду гірше, ніж вважаємо», – пояснила Бріана Веріґін (Brianna Verigin) з Маастрихтського університету. Вирішальним при цьому є не талант виявляти неправду, а вміння самого брехуна обманювати, виявили вчена та її команда. «Тож ми зосередилися тільки на самозваних експертах брехні, щоб зрозуміти, як ці люди обманюють», – сказала Веріґін.

Для свого дослідження науковці опитали 194 піддослідних, середній вік яких був 39 років, половина з них були чоловіками, половина – жінками. Учасники мали оцінити, наскільки добре обманювали інші. Їх також питали, як часто вони кажуть неправду повсякдень, кого вони обманюють, яку неправду розказують і як маскують свою нещирість.

Дослідження виявило цікаву закономірність: науковці з’ясували, що чоловіки вважають себе кращими брехунами. «Ми встановили виразний зв'язок між статтю та суб’єктивним сприйняттям експертності у питаннях неправди. Чоловіки називали себе вправними брехунами з вдвічі більшою імовірністю, ніж жінки», – повідомила Веріґін.

Той, хто сам себе вважає гарним брехуном, переважно обманює членів родини, друзів і колег. Такі особи взагалі частіше нещирі, ніж інші, засвідчують результати дослідження. «Більшість людей обманюють не кожного дня. Натомість переважну кількість світової брехні говорить відносно незначна кількість успішних хитрунів», – пояснила Веріґін. Отже, поширене твердження, що кожен з нас щодня бреше раз-другий, може виявитися хибним.

Але що роблять старанні й успішні брехуни? Якими стратегіями вони послуговуються? В опитуванні проявилося: улюбленою стратегією всіх обманів є замовчати певну інформацію. Серед «експертів неправди» проявляється ще одна тенденція. Брехню вони загортають у правдоподібну інформацією, що містить багато правдивих даних або такі факти, які неможливо перевірити.

«Успішні брехуни можуть добре поводитися зі словами. Вони приховують неправду за простою, зрозумілою історією, в якій не так просто засумніватися», – сказала Веріґін. Зі слів менш талановитих брехунів, обманюючи, вони говорять нечітко, тож виглядають менш правдоподібно.

Виявити тактики затятих брехунів цікаво не лише з погляду психології. Науковці наголошують, що розуміння цих стратегій може пригодитися і в криміналістичному середовищі – наприклад, під час допитів.

Рис. 1. Діаграма розсіювання частоти брехні учасників (за самозвітами) протягом доби. Крива розподілу показує середнє і стандартне відхилення всієї вибірки. Вертикальні відрізк показують 95-відсоткові довірчі інтервали.

Daniela Albat

Sind Männer die besseren Lügner?

University of Portsmouth, 3.01.2020

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc