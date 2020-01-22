У Вінниці чоловік зґвалтував 6-річну дівчинки



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Поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні

До поліції звернулась мати дівчинки про те, що її співмешканець вступив у статеві зносини з її малолітньою донькою за місцем спільного проживання у Вінниці.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Поліцейські провели на місці злочину першочергові слідчі дії та затримали в процесуальному порядку 36-річного підозрюваного. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

6-річна дівчинка госпіталізована.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 (зґвалтування).

Наразі за погодженням з Вінницькою місцевою прокуратурою слідчий оголошує затриманому про підозру. Слідство клопотатиме в суді щодо обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Такий злочин карається ув’язненням терміном від 10 до 15 років.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу.