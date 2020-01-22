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    У Вінниці чоловік зґвалтував 6-річну дівчинки

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    У Вінниці чоловік зґвалтував 6-річну дівчинки

    Поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні

    До поліції звернулась мати дівчинки про те, що  її  співмешканець вступив у статеві зносини з її малолітньою донькою за місцем спільного проживання у Вінниці.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Поліцейські провели на місці злочину першочергові слідчі дії та затримали в процесуальному порядку 36-річного підозрюваного. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    6-річна дівчинка  госпіталізована. 

    Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 (зґвалтування). 

    Наразі за погодженням з Вінницькою місцевою прокуратурою слідчий оголошує затриманому про підозру. Слідство клопотатиме в суді щодо обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання  під вартою.

    Такий злочин карається ув’язненням терміном від 10 до 15 років. 

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу.

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