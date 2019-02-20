Ізраїльський бумеранг на Польщу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац

Уряду PiS здавалося, що кийком націоналізму можна безкарно погрожувати. Німці на нападки не відповідали, слабша Україна – також. Тепер Польща натрапила на сильнішого суперника

Ізраїль зробив з урядом PiS те, що цей уряд уже три роки робить сусідам Польщі. Ізраїль схопив історичний кийок і вдарив щосили. Наслідки будуть серйозні.

Слова прем'єра Беньяміна Нетаньягу і його шефа ізраїльської дипломатії Катца дуже нагадують емоційні нападки Ярослава Качинського і політиків його партії з вимогою домагатися від німців репарацій за II Світову війну. За першого уряду PiS Качинський публічно насміхався з антигітлерівської опозиції в Німеччині й говорив про відроджуваний реваншизм, а Польщу окреслив пізніше як російсько-німецький кондомініум. Праві ж політики на кожному кроці вичислюють вчинені проти поляків злочини.

В одному вони мають, очевидно, рацію: німці під час війни вбивали поляків. Але коли політики з Ізраїлю говорять про польських шмальцовниківі вбивць, які брали участь у єврейських погромах, то теж мають рацію. Брешуть, однак, коли кажуть, що з Німеччиною колаборувала Польща; а твердження, що «поляки всмоктали антисемітизм з молоком матері» — це аберація.

Узагальнення і звинувачення нинішнього покоління — це також тактика PiS і щодо України.

Польща та Ізраїль вже роками намагаються примиритися і хочуть жити в дружбі. Однак наразі в обох країнах правлять націоналісти. Слова «примирення» в їхньому політичному словнику немає. Щоби досягти електорального зростання, вони потребують ворога, найкраще уявного. В цій якості PiS багато років має німців, українців та крокуючих під гей-прапором європейців. Табір ізраїльського прем'єра за кілька тижнів до виборів (які може програти) використав для внутрішньої кампанії польських антисемітів.

Ймовірно, що тут може виникнути ефект синергії. Атаки ізраїльської правиці викличуть обурення ображеної гідності в Польщі, націоналістичні медіа розпочнуть нападки на Ізраїль, Ізраїль відповість... Націоналісти в обох країнах не зроблять ні кроку назад, боронитимуть власні кривди і пам'ять разом з такою історичною правдою, яку визнає кожна сторона. І польські, й ізраїльські суспільства почнуть віддалятися одне від одного. Примирення чи хоч би вирозуміння виглядатиме фантастикою.

Однак суперечка матиме стратегічний вимір. Нетаньягу, близького приятеля зятя Дональда Трампа, тепер вельми слухають у Білому домі. Отож можна очікувати погіршення відносин Польщі зі США, як це сталося рік тому під час суперечок про поправки до закону про ІНП. Тоді принизили президента Анджея Дуду, з яким під час офіційного візиту в США не зустрівся жоден представник адміністрації. Тепер ставка вища – Польща хоче, щоб американці створили над Віслою свою військову базу. Авантюра з Ізраїлем може це унеможливити. Рік тому з'явилися сигнали, що американські війська можуть менше анґажуватися в Польщі. Тепер це реальна загроза.

Уряду PiS здавалося, що кийком націоналізму можна безкарно погрожувати. Німці на нападки не відповідали, слабша Україна – також. Тепер Польща натрапила на сильнішого суперника. Рік тому у відповідь на конфлікт з Ізраїлем почав з'являтися в публічному просторі, в тому числі у національних медіа, антисемітський душок. Боюся, що цього року, коли політична гра йде про те, бути чи не бути правлячому табору, антисемітські подачі вийдуть з-під контролю.