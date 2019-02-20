Польща вимагає від Швеції видачі колишнього комуністичного діяча Міхніка



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Торік у листопаді військовий окружний суд Варшави видав європейський наказ про арешт, який було направлено у Гетеборг за місцем фактичного проживання Міхніка

За словами представника польського МЗС, Міхнік був однією з найяскравіших постатей, які формували злочинний режим комуністичної епохи в Польщі

До МЗС Польщі 19 лютого викликали посла Швеції Стефана Гуллгрена через відмову видати Польщі її колишнього громадянина, діяча комуністичної епохи Стефана Міхніка, підозрюваного у злочинах проти польського підпілля.

Про це під час прес-конференції у Варшаві повідомив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сенк, повідомляє Укрінформ.

«Я передав пану послу наше обурення у зв’язку з рішенням про відмову видачі Стефана Міхніка»,- заявив представник польського МЗС.

За його словами, Міхнік був однією з найяскравіших постатей, які формували злочинний режим комуністичної епохи в Польщі.

Польський дипломат зазначив, що Варшава докладатиме зусиль до повернення до Польщі і подальшого засудження колишнього комуністичного діяча.

Польська сторона звинувачує 89-річного Міхніка в тому, що той у післявоєнний час, коли був військовим суддею, мав причетність до 30 злочинів, пов’язаних з оголошенням вироків смерті щодо діячів польського підпілля.

Торік у листопаді військовий окружний суд Варшави видав європейський наказ про арешт, який було направлено у Гетеборг за місцем фактичного проживання Міхніка.

На початку лютого шведський суд прийняв рішення відмовити Польщі у видачі Міхніка з приводу того, що минув термін давності злочинів, в яких звинувачується колишній громадянин Польщі, а також з огляду на його шведське громадянство.

Зазначається, що 89-річний Міхнік є зведеним братом головного редактора опозиційного до чинної влади польського видання Gazeta Wyborcza.