Чорні ковбої в США: яскраві фото маловідомої субкультури



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Саме так виглядають чорні ковбої в США

Мало хто знає, що після Громадянської війни кожен четвертий ковбой в США був чорним

Фотограф Рорі Дойл (Rory Doyle) провів два роки, знімаючи маловідому субкультуру чорних ковбоїв Міссісіпі для свого проекту «Delta Hill Riders». Його метою було кинути виклик голлівудському образу ковбоя, який традиційно є білим в образі Джона Уейна.

Однак мало хто знає, що після Громадянської війни кожен четвертий ковбой в США був чорним. Фотограф зобразив чорних ковбоїв на конях, які надають допомогу травмованим тваринам, а також під час відпочинку і розваг.