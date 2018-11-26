Криза у Керченській протоці: світ обурений діями Росії



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Українські кораблі у порту Керчі

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці

Агресія російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден біля Керченської протоки, що мала місце у неділю, 25 листопада, викликала занепокоєння і обурення у Німеччині, США і низці західних держав. Вони закликають сторони до екскалації ситуації та засуджують дії РФ.

Берлін: не допустити «жахливих наслідків»

Уряд ФРН у понеділок, 26 листопада, висловив стурбованість інцидентом між Україною та Росією у Керченській протоці і закликав сторони до деескалації. «Це, безумовно, є дуже небезпечно», - заявив статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth), наголосивши також, що «останнє, що нам необхідно - це подальша ескалація». Представник зовнішньополітичного відомства ФРН закликав Росію та Україну уникнути загострення напруги та утриматись від застосування військової сили. Росія має дотримуватися засад міжнародного права і дозволити безперешкодний захід суден до українських портів у Азовському морі, наголосив він. Міхаель Рот закликав РФ і Україну до деескалації і недопущення розвитку подій, що могли б призвести «до жахливих наслідків».

Відреагував на ситуацію і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). «Розвиток ситуації навколо Азовського моря викликає велике занепокоєння. Є неприйнятним, коли Росія влаштовує там блокаду», - наголосив він, закликавши обидві сторони до деескалації. Маас також висловив переконання, що нинішня ситуація є свідченням необхідності нарешті завершити конфлікт на Сході України. «Ми повинні завершити війну, яка точиться по сусідству з нами», - підкреслив німецький міністр.

Реакція США і НАТО

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер також розкритикував дії Росії у Керченській протоці.

«Росія таранить українське судно, що мирно пливе до українського порту. Росія захоплює кораблі і команду, а потім звинувачує Україну у провокації???», - обурився Курт Волкер у своєму мікроблозі Twitter.

Північноатлантичний альянс (НАТО) теж уважно спостерігає за розвитком ситуації в Азовському морі і Керченській протоці, перебуваючи в контакті з українською владою, а також закликає до деескалації. «Ми закликаємо до стриманості і деескалації», - наголосила в Twitter речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску. «НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи її право на судноплавство в своїх територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі - відповідно до міжнародного законодавства», - підкреслила речниця НАТО.

Вдень в адміністрації президента України Петра Порошенка повідомили, що він проводить переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Країни ЄС засудили агресію РФ

В МЗС Польщі рішуче засудили »російську агресію» в Азовському морі, зазначивши, що своїми діями Росія порушила міжнародне право, інформує агенція Reuters. «Ми категорично засуджуємо агресивну поведінку Росії і ми закликаємо її поважати міжнародне право», - йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Польщі.

Президентка Литви Даля Грибаускайте також засудила агресивні дії РФ стосовно українських суден у Керченській протоці. «Рішуче засуджую агресію Росії проти України. Захоплення українських суден у Керченській протоці - ще одне кричуще порушення Росією міжнародного права та її власних зобов'язань», - написала Грибаускайте на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад заявив, що ситуація в Азовському морі є особливо складною і непокоїть Норвегію.

«Сьогодні маємо особливо складну ситуацію в Азовському морі, і ця ситуація нас непокоїть. Можу лише наголосити, що Норвегія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, засуджує незаконну окупацію Криму Російською Федерацією», - цитує слова посла агенція «Інтерфакс-Україна».

Європарламент обговорить санкції проти РФ

Європейський парламент обговорить можливість введення санкцій стосовно Росії через її агресію до українських суден у Керченській протоці, заявила євродепутатка Ребекка Гармс.

«Тиждень тому в Європарламенті відбулися дискусії щодо можливої ескалації ситуації в Азовському морі, зокрема в Керченській протоці. Я та інші колеги говорили про те, що в разі можливої ескалації необхідно ввести нові, більш жорсткі санкції. Через те, що сталося вчора і сьогодні, ця дискусія відбудеться знову, через кілька днів», - зазначила Гармс у понеділок.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) також проведе в понеділок засідання постійної ради через напад Росії на українські кораблі, повідомили в українській місії при ОБСЄ.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир «Яни Капу» та катери «Бердянськ» і «Нікополь» Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. У Москві обвинувачують українську сторону у провокації.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності, а Рада нацбезпеки і оборони на чолі з президентом України схвалили рішення про запровадження воєнного стану, який ще має затвердити український парламент. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 26 листопада на екстрене засідання у зв'язку із загостренням ситуації у Керченській протоці.

Джерело: Deutsche Welle