Куди перебираються трампісти, неонацисти й конспірологи, яких виганяють із соцмереж

Є ризик, що маргінальні члени радикальних кіл непомітно перекочують до закритих платформ із наскрізним шифруванням, де їхню радикалізацію стане неможливо моніторити

Тоді як великі соціальні медіаплатформи закривають облікові записи, що поширюють теорії змови про американські вибори, багато конспірологічних та праворадикальних груп у США шукають нового прихистку. Про це пише Алістер Колман для світової служби BBC Monitoring.

Twitter не тільки назавжди забанив Трампа. Він також закрив близько 70 тисяч акаунтів, що пов'язані з теорією змови QAnon.

Facebook каже, що докладає зусиль, щоб закрити групи «Зупиніть крадіжку» (Stop the Steal), які безпідставно заявляють, що в Дональда Трампа нібито «вкрали» перемогу на президентських виборах.

Однією з найпопулярніших конспірологічно-ультарправих альтернатив була платформа Parler, яка виступає за «свободу слова», однак її теж закрили за пости із закликами до насильства.

Зрештою багато колишніх користувачів Parler перейшли до Gab – платформи, що подібна до Twitter і популярна серед консервативних груп. Gab сповнена екстремістського контенту та радо вітає прихильників QAnon.

Ця мережа заявляє, що до неї долучилися мільйон нових користувачів із часу бунтів у Вашингтоні 6 січня.

Вважається, що кількість користувачів Gab набагато менша, аніж у Parler, в якої було близько 16 млн користувачів.

Gab немає в онлайн-магазинах GooglePlay та AppStore – на неї можна лише підписатися на вебсайті, який останнім часом був нестабільним через підвищений трафік, і мережа змушена була встановлювати нові сервери.

Водночас інші переходять на MeWe, яка подібна до Facebook і заявляє, що не добуває дані користувачів із комерційними цілями.

Інше місце для прихильників Трампа – це сайт thedonald.win, старомодна дошка обговорень, на якій багато консервативних конспірологічних теорій та некритичної дискусії про президента США.

Її заснували після того, як адміністрація Reddit забанила підрозділ сайту The Donald, що був простором для прихильників Трампа. Подібно до Gab, вона нагадує ехокамеру для праворадикальних поглядів.

Так уже робили. Прихильники ІДІЛ

Можна провести паралелі з джихадистами, з голосами яких також боролися після заснування Ісламської держави на Близькому Сході.

Групам ІДІЛ та Аль-Каїді часто доводилося відновлювати свою присутність онлайн після того, як соцмережі ідентифікували та закривали їхні акаунти, примушуючи екстремістів до кочового способу життя онлайн.

Вони вже пристосувалися до життя поза межами таких великих мереж, як Twitter і Facebook, та експлуатували менш відомі платформи та додатки, щоб розповсюдити свої ідеї.

Однак це створює ризик, що маргінальні члени радикальних кіл непомітно перекочують до закритих платформ із наскрізним шифруванням, де їхню радикалізацію стане неможливо моніторити.

Джерело: texty.org.ua