Правоохоронці прийшли з обшуком до Миколаївської міськради
Співробітники надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду
В управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради сьогодні, 15 січня, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. Про це йдеться на сторінці управління міськради у Facebook.
Зазначається, що співробітники надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду.
«Зі свого боку, всебічно сприяємо з’ясуванню справжнього стану речей та допомагаємо слідству», ─ йдеться у повідомленні.
Також в управлінні сподіваються, що слідчі дії проводитимуться неупереджено та в рамках діючого законодавства.
Нагадаємо, 28 грудня миколаївські правоохоронці вже проводили обшук у міськраді. Тоді керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства міськради повідомили про підозру.