Правоохоронці прийшли з обшуком до Миколаївської міськради

Правоохоронці 28 грудня 2020 року вже приходили з обшуком до міськради

Співробітники надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду

В управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради сьогодні, 15 січня, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. Про це йдеться на сторінці управління міськради у Facebook.

Зазначається, що співробітники надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду.

«Зі свого боку, всебічно сприяємо з’ясуванню справжнього стану речей та допомагаємо слідству», ─ йдеться у повідомленні.

Також в управлінні сподіваються, що слідчі дії проводитимуться неупереджено та в рамках діючого законодавства.

Нагадаємо, 28 грудня миколаївські правоохоронці вже проводили обшук у міськраді. Тоді керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства міськради повідомили про підозру.