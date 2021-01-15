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    Правоохоронці прийшли з обшуком до Миколаївської міськради

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    Правоохоронці 28 грудня 2020 року вже приходили з обшуком до міськради - Правоохоронці прийшли з обшуком до Миколаївської міськради
    Правоохоронці 28 грудня 2020 року вже приходили з обшуком до міськради
    Фото Національної поліції

    Співробітники надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду

    В управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради сьогодні, 15 січня, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. Про це йдеться на сторінці управління міськради у Facebook.

    Зазначається, що співробітники надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду.

    «Зі свого боку, всебічно сприяємо з’ясуванню справжнього стану речей та допомагаємо слідству», ─ йдеться у повідомленні.

    Також в управлінні сподіваються, що слідчі дії проводитимуться неупереджено та в рамках діючого законодавства.

    Нагадаємо, 28 грудня миколаївські правоохоронці вже проводили обшук у міськраді. Тоді керівнику відділу Департаменту житлово-комунального господарства міськради повідомили про підозру.

    Теги: обшук міськрада Миколаїв документи Facebook поліція
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