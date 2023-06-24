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«Нацизм та окультизм Європи Україні на руку». Огляд російської дезінформації

Орест Сливенко
glavcom.ua
«Нацизм та окультизм Європи Україні на руку». Огляд російської дезінформації
Із 12 по 18 червня 2023 року «Детектор медіа» зафіксував понад 30 дезінформаційних вкидів
колаж: Детектор медіа

Очільник ГУР на лікуванні, нацизм по-європейськи й ненависний Зеленський. Фейки та маніпуляції агітпропу в червні

Із 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України. З часом ми почали робити регулярні огляди. Читайте останні: 8‒15 квітня, 16‒23 квітня, 23‒30 квітня, 1–7 травня, 8–14 травня, 15‒21 травня, 22–28 травня, 29 травня – 4 червня, 5‒11 червня, підсумковий текст за десять місяців, а також огляд найбезглуздіших фейків за рік великої війни.

Із 12 по 18 червня 2023 року «Детектор медіа» зафіксував понад 30 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти розповідали, що Україна – частина Росії та що Грета Тунберг закликала Росію не знищувати танки-леопарди.

«Ненависний Зеленський» 

На початку тижня аналітики й аналітикині «Детектора медіа» фіксували фейк, нібито Володимира Зеленського обматюкали люди, коли той приїхав на Херсонщину. Буцімто Зеленського ненавидить «вся Україна».У дописах йшлося, що Зеленському було байдуже на реакцію громадськості й він продовжив «турне по областях». До публікації автори також додають відео. 

Володимир Зеленський дійсно нещодавно їздив на Херсонщину в межах своєї робочої поїздки для встановлення наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Проте відео пропагандистів виявилося двічі маніпулятивним. На нього наклали інший звук – де люди лаються. А сам ролик вперше опублікували ще в листопаді 2022 року, коли президент відвідав звільнений Херсон. На оригінальному відео українці скандують фразу «Слава Україні!», а Володимир Зеленський і його делегація відповідають: «Героям слава!».

«Диверсії від ЗСУ»

Також в анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, нібито українські військові обстріляли аміакопровід Тольятті – Одеса. Автори стверджують, що токсичні пари нібито накрили позиції українських військових: один загинув, декілька отруїлися, а решта отримала наказ узяти протигази. Також пропагандисти переконують, що українські військові обстрілюють промислові об’єкти  навмисно.

Однак у Харківський ОВА заявили, що саме російські військові пошкодили трубу аміакопроводу біля села Масютівка (Харківська область) внаслідок артилерійського обстрілу. Згодом очільник ОВА підтвердив розгерметизацію трубопроводу. 

Теза про загибель та отруєння військових – теж брехня. Оскільки згодом в ОВА вийшли із заявою, що ситуація з викидом аміаку в Куп’янському районі повністю контрольована. Під час обстрілу на станції спрацювали запобіжні клапани, і завдяки цьому витік аміаку був відносно незначним. 

Насправді, це російські військові здійснюють теракти на промислових об’єктах і знищують екосистему України. Наприклад, у Головному управлінні розвідки України нещодавно повідомили, що росіяни мінують завод «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську та готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку. Це може призвести до чергової техногенної катастрофи. Окупанти просто віддзеркалюють свої дії, приписуючи всі свої злочини українцям. Мовляв, це Україна здійснює теракти й убиває мирних людей. 

«Побиття поляка»

Упродовж тижня ми фіксували фейк, який поширили в польському сегменті соціальних мереж. У повідомленнях ішлося, нібито український підліток побив свого польського ровесника в польській школі. Автори додають до публікації відео, на якому чутно російську мову. Автори дійшли висновку, що українці ганебно ставляться до поляків. 

Проте оригінальне відео походить із російського сегмента соцмереж, і його розтиражували російські телеграм-канали. У їхніх публікаціях ішлося, бійка відбулась у сільській школі в Турочаку Республіки Алтай (Росія) через суперечку щодо крадіжки електронної сигарети. 

Поширюючи такі фейки пропагандисти хочуть налаштувати поляків проти українців та штучно розпалити ворожнечу. Мовляв, українські біженці невдячні. 

«Ласкаво просимо… до Росії?»

Цього тижня в анонімних проросійських телеграм-каналах поширили фейк, буцімто українські оператори надсилали українцям SMS-повідомлення з написом «Ласкаво просимо до Росії». Автори додавали до повідомлень скриншот із месенджера, де ніби оператори звʼязку «Київстар» та Vodafone пишуть, яка ж Росія «гостинна країна». 

Комунікаційники Vodafone та «Київстара» пояснили, що таких повідомлень вони не надсилали і збоїв, які могли би призвести до такого (наприклад, хакерських атак), не було. 

Крім того, в «Київстарі» наголосили, що повідомлення на фейкових зображеннях містять помилки та сліди редагування. До прикладу, у всіх рядків різна відстань, а слово «сьогодні» написали як «сьгодні». Оператор також нагадав, що вони додають наприкінці дату, рік і точний час надсилання повідомлення. А на скриншоті такі дані відсутні. 

У такий спосіб агітпроп насміхається з українців та стверджує, що Україна – нібито частина Росії. 

«Нацизм та окультизм Європи Україні на руку»

Також цього тижня аналітики й аналітикині зафіксували меседж прокремлівських медіа про нещодавнє рішення суду Нідерландів повернути Україні колекцію «Крим – золотий острів у Чорному морі». До того колекція перебувала в амстердамському музеї Алларда Пірсона. Пропагандисти назвали це повною деградацією системи міжнародного права в Європі. І переконували, що рішення суду зумовлене «нацистськими нахилами» країн ЄС та України. Зокрема стверджували, що Україна та Європа «збирають магічні артефакти», щоби потім знищити Росію. 

Насправді ж культурне товариство просто повертало історичні надбання України. А країна-крадійка прагне позбавити українців їхньої самобутності, розграбовує музеї та намагається переконати, що всі історичні пам’ятки належать їй. За останніми підрахунками, Росія знищила або пошкодила понад 550 об’єктів культурної спадщини України. Деякі з них журналісти BBC зобразили на інтерактивній мапі, яку можна дослідити онлайн. Однак Україна справедливо повернула колекцію скіфського золота.  

Поширюючи такий меседж, пропагандисти хочуть виправдати провал у ситуації із золотом та викликати сумніви в тому, чи міжнародні інституції взагалі «ладні» вирішувати такі питання. 

«Припини знищувати леопардів, диктаторе»

Упродовж тижня аналітикині й аналітики фіксували фейк, який поширили у грузинському сегменті фейсбука. У повідомленнях ішлося, що Грета Тунберг із плакатом нібито закликала Путіна припинити знищувати «леопардів». Автори додають світлину екоактивістки з плакатом і відповідним написом. 

Проте світлина Грети Тунберг скомпільована за допомогою фотошопу. Насправді вона тримала аркуш із написом «Дозвольте Росії страйкувати за клімат», а саме фото опублікувала ще у 2019 році у твітері, намагаючись закликати Росію долучитися до протестів проти кліматичної кризи.

Пропагандисти провели паралель зі справжніми леопардами та військовою технікою – танками. І використали образ екоактивістки. 

У такий спосіб автори спотворюють реальність, натякаючи, що Україна постійно програє, а західну зброю росіяни «ефективно» знищують. Так агітпроп висміює Україну. 

«Очільник ГУР на реабілітації в Німеччині»

Наприкінці тижня в анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, нібито голова Головного управління розвідки Кирило Буданов перебуває в німецькому шпиталі внаслідок поранення від російської ракети. Мовляв, спочатку його гелікоптером доправили до Польщі, а потім американським евакуаційним бортом до Німеччини. 

Інформацію спростував представник ГУР Андрій Юсов. Кирило Буданов, як і раніше, виконує службові обов’язки. 

Цей фейк є частиною серії пропагандистських вкидів щодо «загибелі» військового керівництва України. Так автори хочуть посіяти паніку.

Орест Сливенко

Теги: пропаганда війна інформаційна війна

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