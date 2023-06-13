На війні в Україні вперше загинув доброволець з Фінляндії

Чоловік прибув в Україну невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення

Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні

В ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії. Про це повідомляє фінське видання Yle.

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Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.

Воїн був добровольцем, а також займався наданням медичної допомоги. Фінський боєць перебував у складі військово-медичної бригади в Бахмуті під час найзапекліших боїв за місто взимку і навесні.

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Чоловік прибув в Україну невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І був одним з тих фінських бійців, які перебували в Україні найдовше.

Родина загиблого відмовилась від публічних коментарів.

Станом на осінь 2022 року, близько п'ятдесяти фінських добровольців воювали в Україні. Більш точні цифри не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Росія обстрілює Кривий Ріг тими ж ракетами, що й Сирію. У листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії.

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Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Донеччини продовжуються бунти серед завербованих Росією ув'язнених. Ті дезертують із фронту, викрадаючи зброю і вбиваючи російських бойовиків.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.