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Дивилась на роботу ППО: Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки по Києву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дивилась на роботу ППО: Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки по Києву
Уламки збитих дронів пошкодили будинок у Голосіївському районі столиці
фото: Віталій Кличко/Телеграм

12 людей дістали поранення, з них п’ятеро були госпіталізовані

Жінка, яка загинула під час нічної атаки росіян по Києву, вийшла на балкон під час удару окупантів подивитися, як сили ППО збивають ворожі дрони. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram

«Не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – заявив Кличко.

Ще 12 людей дістали поранення, з них п’ятеро були госпіталізовані.

«Постраждало 12 кватир. На жаль, одна людина загинула. 12 людей було травмовано, п’ять з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко приїхав до будинку в Голосіївському районі, який вночі постраждав через атаку РФ.

У ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити.

Як повідомлялося, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

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Теги: Віталій Кличко жінка поранення Київ війна безпілотник

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