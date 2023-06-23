Син відомого американського мільярдера дорікнув Заходу за нерішучість у допомозі Україні
За словами Баффета, світова спільнота надто повільна й нерішуча
Поки Україна відображає збройну агресію Російської Федерації, Захід не поспішає давати їй відразу всю обіцяну допомогу в той же час, від неї вимагають вести війну так, щоб ніхто з членів НАТО та ЄС не був змушений безпосередньо взяти участь у ній. Про це заявив відомий американський філантроп та мільярдер Говард Баффет на міжнародній Конференції щодо відбудови України у Лондоні.
Бізнесмен наголосив, що війна, яка зараз триває в Україні, змінить перебіг історії, тож треба обрати сторону.
«Мене попросили розповісти про мій досвід в Україні, не так про інвестиції. Але я скажу вам, що війна не завадить нам інвестувати десятки мільйонів доларів (в Україну – «Главком»). Ми почали минулого року, і ми збираємося продовжувати», – заявив він.
Мільярдер дорікнув світовим лідерам, що вони не передають Україні все, що їй потрібно, щоб виграти цю війну, але ще й вимагають, щоб українці «воювали так, як ми б не воювали самі». – Я вам скажу, що ніхто ніколи не вигравав війну, боячись наслідків. У нас немає місця для помилок.
За словами Баффета, світова спільнота надто повільна й нерішуча. – «Ця політика призводить до загибелі людей щодня».
Також філантроп розповів про людей, яких він зустрічав в Україні.
«19-річна дівчина, яка втратила ноги, вона сказала мені: «Все, що я хочу – це повернутися та воювати на фронті», – розповів Баффет.
Також чоловік розповів про молодого хлопця на ім'я Денис, який втратив ліву руку й обидві ноги в Бахмуті. Він заявив Баффету, що хоче займатися консультаціями інших людей, які теж пережили ампутації кінцівок.
«Жоден американець не погодився б на таке для своєї дитини. Жоден британець не погодився б на таке для своєї дитини. Ніхто в цьому залі не погодився б на таке для своєї дитини. То чому ми дозволяємо цьому продовжуватися?», – запитав він.
Нагадаємо, 16 червня 68-річний Баффет прибув у місто на Донеччині у супроводі волонтерів з Івано-Франківська та разом з фондом Global Empowerment Mission.
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