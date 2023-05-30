Україна повернула тіла 79 загиблих героїв

Тіла загиблих були передана із тимчасово окупованих територій України

Сьогодні, 30 травня, між Україною та Росією відбулася чергова передача тіл військових. Україна повернули 79 загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

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Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.

Нагадаємо, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Учора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed.