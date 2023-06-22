Участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024: ПАРЄ ухвалила резолюцію

У документі зазначається, що участь росіян та білорусів в Олімпіаді в Парижі, яка пройде 2024 року, є немислимою і стане інструментом пропаганди

За ухвалення резолюції проголосував 71 депутат

Сьогодні, 22 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади. Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгена Кравчука у Facebook.

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За її словами, за ухвалення резолюції проголосував 71 депутат, а проти – чотири.

«Резолюція містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, доки триває війна агресії проти України», – уточнює Кравчук.

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У документі також зазначається, що участь росіян та білорусів в Олімпіаді в Парижі, яка пройде 2024 року, є немислимою і стане інструментом пропаганди.

Резолюція підкреслює, що відсутність подібної заборони спонукатиме росіян вірити, що світ готовий зберегти зв'язки з РФ, незважаючи на її війну проти України.

Документ наголошує і на тому, що допуск росіян та білорусів до спортивних змагань неможливий навіть «у нейтральному форматі» – без прапорів та гімну.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань. Черговим підтвердженням цього стала заява очільника Комітету Томаса Баха під час виступу в Софії на честь 100-річчя НОК Болгарії.