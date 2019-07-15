Найстаріший лист християн



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Останній рядок виявленого листа містить християнське вітання. Зображення: christliche Grußformel.

Датування доводить, що лист походить з 230 року після Різдва Христового

Ранні християни жили в світі потрясінь. У Римській імперії та її провінціях спочатку вони були цілковитими аутсайдерами – меншиною з цілком новим світоглядом і релігійними практиками. Пізніше їх навіть систематично переслідували, зокрема за імператора Нерона. Проте про побут ранніх християн дотепер відомо мало – передусім про побут християн, що жили за межами великих міст.

Нові свідчення надає дотепер найстаріший з відомих листів ранніх християн. Написаний на папірусі текст первинно виявили в селі Теодельфія (Theodelphia) в Середньому Єгипті – колись це була частина римської провінції. В листі чоловік на ім’я Арріан (Arrianus) розповідає своєму братові Павлові (Paulus) про сімейні справи та повсякденні події.

Датування доводить, що лист походить з 230 року після Різдва Христового. Важливо, що після того, як автор листа розказав про справи сім’ї і попросив брата привезти йому подарунок – кращий рибний соус, – в останньому рядку він бажає братові добра «в Господі». При цьому автор використовує скорочений спосіб написання християнської формули: «Я молю, щоб тобі добре велося, в Бозі».

«Використання скорочення – ми говоримо про так зване nomen sacrum – не залишає сумнівів у християнських поглядах адресанта, – сказала історикиня Сабіна Гебнер (Sabine Huebner) з Базельського університету. – Йдеться про суто християнську формулу, що дійшла до нас з копіями Нового Завіту». Тобто Арріан, мешканець римського Єгипту, вже був християнином.

Так папірус становить собою дотепер найстаріший християнський документ римського Єгипту та світу загалом. Він принаймні на 40–50 років старіший, ніж всі дотепер відомі християнські писані листи.

Ім’я брата також багато про що свідчить, пояснила Гебнер: «Павло в той час – надзвичайно рідкісне ім’я. Тож на підставі цього ми можемо дійти висновку, що батьки, яких називають у листі, вже були християнами і приблизно 200 років після народження Христа назвали свого сина на честь апостола».

Лист описує повсякденні справи сім’ї, через що є унікальним серед інших. Він надає цінні свідчення про світ перших християн у Римcькій імперії, свідчення, про які не розповідає жодне інше історичне джерело. Так текст доводить, що на початку третього століття навіть в Єгипетському гінтерланді за межами міста вже були християни, пояснила Гебнер.

Папірус розкриває також цікаві факти про соціальне становище цієї ранньохристиянської родини: Арріан і його брат Павло були молодими освіченими синами місцевої еліти, землевласником і чиновником. Тобто християни в римському Єгипті отримували політичне керівництво і в побуті особливо не відрізнялися від свого язичницького оточення.

Лист та інші папіруси з Безельської колекції доступні на цифровій платформі Papyri.info.

Nadja Podbregar

Frühester Brief eines Christen

Universität Basel, 11/07/2019

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc