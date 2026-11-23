23 листопада у світі відзначають Всесвітній день акварелі та Європейський день бездомних людей. Православні вшановують пам'ять святого святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. До кінця року залишається 38 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день акварелі

23 листопада – знаменна дата для художників-акварелістів по всьому світі. Адже в цей день відзначається Всесвітній день акварелі, започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо. Можна сказати, що цей митець все своє життя присвятив живопису в техніці акварелі та його популяризації у світі.

Всесвітній день акварелі відзначається з 1991 року завдяки зусиллям аквареліста Альфредо Гуаті Рохо. Рохо палко вірив, що акварель може передати красу світу так само яскраво, як і олійні картини. До втручання Рохо багато хто відсував акварель на узбіччя, вважаючи її придатною лише для «дитячих малюнків». Але сьогодні вона займає гідне місце, а художники з усього світу цінують її чарівність.

Європейський день бездомних людей

Щороку в Європі відзначають Європейський день бездомних людей. Дата покликана привернути увагу до проблеми людей, які залишилися без постійного житла, а також нагадати про необхідність соціальної підтримки, доступу до житла, медичної допомоги та інших базових послуг.

Цей день також має на меті подолання стигми й упередженого ставлення до бездомних людей та пошук ефективних способів допомогти їм повернутися до стабільного життя.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Амфілохія

Святитель Амфілохій, єпископ Іконійський (IV ст.): Він був другом Василія Великого та Григорія Богослова. Амфілохій прославився своєю боротьбою проти аріанської єресі та захистом православної віри. Його проповіді були потужним інструментом для утвердження віровчення, а його життя було прикладом святості та аскетизму.

Народні вірування та прикмети

За народним календарем цей день часто називали «Єгорій» або «Свято Амфілохія». Прикмети вказували на майбутню погоду:

Якщо на Амфілохія стоїть тепла погода – зима буде сніжна та м'яка.

Якщо навколо місяця видно туманне коло – чекайте на сильний мороз.

Сильний вітер цього дня віщує швидке похолодання та хуртовини.

Якщо горобці активно збирають пух і утеплюють гнізда – скоро вдарять сильні морози.

Що не можна робити

Вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.

Позичати або брати гроші в борг.

Починати нові важливі справи та ухвалювати поспішні рішення.

Сваритися, з’ясовувати стосунки й ображати близьких.

Пліткувати, обманювати та говорити зайве.

Ходити по тонкому льоду – за народними повір’ями, він ще вважався ненадійним.

Історичні події

1917 рік – Олександр Немітц направляє телеграму генеральному секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік – перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

1996 рік – офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни;

2003 рік – внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 рік – починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік – Росія була визнана країною-«спонсором тероризму».

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Сергій, Федір, Ганна.