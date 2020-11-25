Київська облрада не змогла обрати голову

Ні Ярослав Москаленко, ні Олександр Скляров не набрали необхідну кількість голосів для обрання головою облради

У середу, 25 листопада, під час пленарного засідання першої сесії Київської обласної ради VIII скликання депутати сформували Лічильну комісію, яка провела своє засідання, обравши головою Романа Титикала. Також було сформовано Секретаріат сесії, який очолила Наталія Гунько. Про це повідомляє пресслужба Київоблради.

Після цього депутати перейшли до обговорення питання з висунення кандидатур на посаду голови Київської обласної ради.

Від партії «Слуга народу» на посаду голови Київоблради було запропоновано Олександра Склярова, а від партії «За майбутнє» - Ярослава Москаленка.

Скляров та Москаленко у своїх виступах виклали пріритети роботи на посаді голови облради.

Після цього було оголошено перерву для проведення таємного голосування. Результати виборів голови Київської обласної ради оголосив голова лічильної комісії. Так, кандидатура Москаленка набрала 42 голоси, а за Склярова проголосувало 38 депутатів. Таким чином, жоден із кандидатів не набрав необхідні для обрання голови обласної ради 43 голоси.

В роботі першої сесії Київської обласної ради оголошено перерву.

Нагадаємо, перше засідання новообраної Київської облради відбулося 20 листопада.