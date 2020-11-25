Зеленський призначив нового голову Миколаївської ОДА
Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації
Новий голова Миколаївської ОДА багато років працював у бізнесі
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«Призначити Кіма Віталія Олександровича головою Миколаївської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.
Відповідний указ №517/2020 глава держави підписав 25 листопада.
Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.
Віталій Кім народився у 1981 році в Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.