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    Політика

    Зеленський призначив нового голову Миколаївської ОДА

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    <p>Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації</p> - Зеленський призначив нового голову Миколаївської ОДА

    Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації

    Новий голова Миколаївської ОДА багато років працював у бізнесі

    Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Призначити Кіма Віталія Олександровича головою Миколаївської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

    Відповідний указ №517/2020 глава держави підписав 25 листопада.

    Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.

    Віталій Кім народився у 1981 році в Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

    До слова, уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА.

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    Теги: місцева влада кадрові зміни Миколаївщина Володимир Зеленський президент
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