П'ять способів, як розумні люди шкодять своїй успішності



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Розумні люди іноді недооцінюють, наскільки важливо вміти вибудовувати відносини, і надмірно концентруються на інтелекті

Марк завжди був одним з найрозумніших у своєму класі. Він досяг успіху у своїй кар'єрі, але коли він переглядає Facebook, то бачить однокласників, які досягли більшого, хоча він їх перевершував у школі. Аналогічно в його фірмі є колеги, що обійшли його. Іноді він задається питанням: “Що я роблю не так?”

Впізнаєте? Може це стосується вас самих, або подібну проблему має ваш співробітник чи кохана людина? Чистий інтелект, безсумнівно, є величезним активом, але це ще не все. І деколи інтелектуально обдаровані люди не досягають бажаного, бо самі собі шкодять. Якщо ви в такій ситуації, то маю гарну новину: коли ви зрозумієте ці недоліки, то можете їх усунути. Тут бачу п'ять таких недоліків, від яких особливо страждають розумні люди:

1. Розумні люди іноді недооцінюють, наскільки важливо вміти вибудовувати відносини, і надмірно концентруються на інтелекті. Дуже розумні люди іноді вважають свій успіх – завдяки своєму інтелекту – неминучим і не бачать, що важливі інші навички. Наприклад, люди, яким важко дається дипломатія на робочому місці, можуть списати її як щось нечинне, а не як ключовий для їхніх функцій навик. Так само вони можуть вважати, що бути милим є критично важливим для секретаря, але не для керівника. Тому вони не витрачають часу і сил на розвиток таких навичок.

Такі погляди виникають не на порожньому місці. Більшість людей має природне бажання отримати вигоду зі своїх сильних сторін і воліє уникати думок про ті сфери, де вони від природи не є сильними. Здібні діти, як правило, з раннього дитинства переконуються, що їхній інтелект цінується. Вони ростуть і чують, що вони розумні, під час навчання в школі бачать, що успішність їм дається легше, ніж іншим. Легко зрозуміти, чому внаслідок цього дорослими вони будуть далі фокусуватися на своєму інтелекті.

Але в більшості випадків, щоб рухатися вперед на роботі, вам знадобиться не тільки інтелект. І якщо ви зосереджені на своїх сильних сторонах і не намагаєтеся посилити слабкі, то самі собі шкодите.

Рішення: Використовуйте свої сильні сторони, щоб подолати свої слабкі. Якщо ви добре вчитеся, то просто можете навчитися вмінню, якого від природи не маєте. Вам не треба перероджуватися, а потрібен просто план і по-справжньому конструктивний підхід. Визначте, наприклад, три конкретні моделі дипломатичної поведінки на робочому місці, які допоможуть вам досягти успіху в цій сфері.

2. Робота в команді може фруструвати дуже розумних людей. Коли хтось швидко схоплює концепції і має високі вимоги до власної роботи, то це може ускладнити співпрацю з тими, кому треба більше часу для обробки інформації та її концептуалізації. Якщо людина в школі відчувала, що перебування в класі з менш розумними дітьми гальмує її розвиток, то фрустрація від роботи в команді може розвинутися доволі рано — вона знає, що це таке постійно виконувати більшу частину роботи над груповими проектами чи бути висвареною за занурення у мрії на уроці, який для неї тягнеться надто повільно. Такі почуття можуть виникати знову і знову протягом цілого життя. Коли люди мають з дитинства емоційно вразливе місце, то якщо його зачіпати в дорослому віці, вони можуть часто неадекватно реагувати.

Крім того, розумним людям — особливо якщо вони мають перфекціоністську жилку — іноді важко делегувати виконання завдання, бо вони відчувають, що можуть зробити його краще (незалежно від того, чи це дійсно так).

Рішення: Будьте поблажливі до своїх внутрішніх реакцій і постарайтеся зрозуміти, звідки вони беруться, але також вчіться щиро цінувати інакшість мислення інших в команді.

3. Розумні люди часто надають великого значення тому, щоб бути в своїй самооцінці розумними, що може зменшити їхню гнучкість і веде до уникнень. Якщо більша частина вашої самооцінки ґрунтується на вашому інтелекті, вам нелегко опинитися в ситуаціях, коли у вашій броні виявляються пробоїни. Такі ситуації виникають при роботі з людьми, кваліфікованішими або розумнішими за вас, або як ви отримуєте критичний зворотній зв'язок, або коли берете на себе ризик і зазнаєте невдачі. Будь-яка ситуація, в якій ви відчуваєте себе недостатньо розумними, відчується вами яко загрозлива. Розумна людина може навіть прагнути уникати таких ситуацій, що в кінцевому підсумку стримує персональний розвиток.

Рішення: об'єктивно оцініть переваги роботи з людьми, які в певних аспектах розумніші за вас. Якщо ви оточуєте себе розумними людьми, ви щось робите правильно. Пам'ятайте, залізо гострить залізо. Розвивайте стосунки з людьми, щодо яких впевнені, що вони дадуть вам корисний конструктивний зворотний зв'язок. Якщо ви навчитеся отримувати критичний зворотний зв'язок від людей, які вірять у ваші таланти і здібності, вам буде набагато легше.

4. Розумним людям швидко стає нудно. Бути розумним зовсім не те саме, що бути допитливим, але якщо ви маєте ці обидві якості, то ви можете легко знудитися виконувати одне і те саме знову і знову. Іноді причина успіху криється в творчому підході, а деколи — в тому, щоб стати вузьким експертом і постійно виконувати набір певних дій. Якщо ви розумні, допитливі і любите вчитися, то може виявитись, що ви швидко втрачаєте інтерес до того, в чому розібралися. Аспект виконання може втомлювати вас, і ви би воліли постійно вивчати нове. Знайти нішу і повторювати ту саму формулу може виявитися прибутковіше, але може здатися вам занадто нудним або занадто простим.

Рішення: спробуйте глянути на ситуацію з висоти пташиного лету, щоб зрозуміти, коли варто перетерпіти нудьгу заради легкої перемоги і успіху в цілому. Замість того, щоб намагатися все кардинально змінити, визначте, коли короткі періоди нудьги (кілька хвилин або годин) можуть значно сприяти вашому успіху. Можна, наприклад, присвятити п'ять годин на тиждень монотонній, але прибутковій діяльності. Крім того, переконайтеся, що у вас достатньо можливостей реалізувати вашу любов до навчання в різних сферах вашого життя, включно з роботою, хобі, фітнесом, самопізнаннямі і т. д.

5. Розумні люди іноді вважають глибокі роздуми вирішенням всіх проблем. Здібні люди звикли добиватися успіху за допомогою вміння мислити, але іноді можуть перечити, коли кориснішим буде інший підхід. Наприклад, розумна людина може кожну ситуацію обдумувати мало не до смерті (надмірно досліджуючи кожне рішення і розмірковуючи над кожною помилкою), коли пліднішими будуть інші підходи.

Рішення: зауважуйте, чи роздуми не стали нездоровою обсесією. Подумайте, чи інші стратегії, а не роздуми, не приведуть вас до успіху з більшою ймовірністю. Експериментуйте з перервами, щоб відірватися і дозволити собі вчитися в ході діяльності, а не виснажливо наперед досліджуючи. Розширте діапазон своїх навичок, щоб зрозуміти: ви не та людина, яка розглядає кожну проблему як цвях, бо має єдиний інструмент — молоток. Нарешті, кожного разу, як помітите, що ви щось задовго пережовуєте (негативно переосмислюєте), то переривайтесь на кілька хвилин на захоплюючу вас активність (наприклад, пазли). Це може стати напрочуд ефективною стратегією перервати негативне мислення.

З якою з цих п'яти моделей ви ідентифікуєте себе найбільше? Спробуйте проранжувати їх. Може, у вас є колеги чи знайомі, що потрапляють в подібні пастки? Постарайтеся позбутися почуття сорому чи осуду — для того щоб подолати ці звички, вони не є необхідними чи корисними. Якщо ви знайшли у собі якусь з цих тенденцій, то знайте: глибоко вкорінених моделей поведінки можна позбутися, застосувавши викладені мною цільові практичні підходи.

Еліса Боєс, колишній клінічний психолог, автор книг «The Healthy Mind Toolkit» and «The Anxiety Toolkit»

Джерело: Zbruc