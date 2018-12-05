Київ перетвориться на зимову казку: програма новорічних святкувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інсталяції у вигляді фантастичних звірів розташують уздовж вулиці Петра Сагайдачного Фото: Folk Ukraine

Столична влада почала готуватися до Нового року ще влітку

Цього року Київ зустрічатиме зимові свята у затишній атмосфері європейського містечка із яскравою ілюмінацією та динамічною концертною програмою. Усього передбачено щонайменше 70 різноманітних акцій і концертів, понад 300 тематичних вистав для майже 90 тисяч юних глядачів та більше 200 святкових подій у всіх районах міста. Про це розповіла 4 грудняна прес-брифінгу директор Департаменту культури Діана Попова.

«Готуватися до Нового року ми почали ще влітку, коли у червні вперше оголосили конкурси на кращі мистецькі проекти святкування на Контрактовій і Софійській площах. Наразі підготовка до новорічно-різдвяних триває», – зауважила вона.

За її словами, 15 грудня о 17:00 парадом оркестрів, який пройде вулицею Сагайдачного, буде відкрито новорічне свято та ярмаркове містечко на Контрактовій площі.

«Оскільки наступний 2019 рік – ювілейний, коли ми відзначатимемо 110 років із дня народження відомої у всьому світі прекрасної мисткині Марії Приймаченко, то ідея оформлення Контрактової площі виникла сама собою. Уся площа буде прикрашена мотивами з прекрасного творчого доробку української народної художниці. Так, ялинку прикрасять іграшками у стилі робіт Марії Приймаченко, а образи з її картин розташують у вигляді святкових фото-зон, оздоблених яскравими гірляндами», – розповіла Попова.

На Софійській площі засвічення ялинки відбудеться традиційно 19 грудня, на День Святого Миколая. Головну новорічну ялинку висотою 25 м прикрасять близько 1000 іграшок. А всього на Софійській площі буде розміщено близько 3 км гірлянд.

За інформацією засновника проекту «Folk Ukraine» Ігоря Добруцького, цього року ялинка стане особливою: навколо неї, окрім динамічної світлової конструкції, з’явиться екран, через який відвідувачі ярмарку матимуть змогу передати вітання. Уся ялинка огорнеться у тисячі яскравих ліхтариків холодного білого арктичного кольору. Деякі з них матимуть унікальну форму кристалів довжиною – 35–50 см. Також уперше навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому запустять потяг бажань «Полярний Експрес», де кожен охочий, проїхавши зупинку, зможе загадати бажання.

Володимирський проїзд прикрашатимуть грандіозні світлові конструкції у вигляді великих сніжинок, які освітлюватимуть дорогу та створюватимуть романтичний настрій. У сквері Володимирського проїзду вируватиме зона розваг для найменших відвідувачів.

Великі Різдвяні святкування відбудуться 7 січня. У програмі – концерт, масова коляда, пригощання кутею та традиційна Хода звіздарів, яка пройде Андріївським узвозом та заколядує з усіма поблизу ялинки на Контрактовій площі. У сквері ж поруч розташується Резиденція Святого Миколая.

«Утім, урочисте святкування не обмежиться тільки центром. За підтримки КМДА разом із ГО «Країна мрій» та особисто Олегом Скрипкою вперше на Лівому березі Дніпра 19 грудня о 20:00 стартує масштабний мистецький проект «Зимова «Країна мрій» на Лівому березі». Тут гостей чекатимуть п’ять гала-концертів, резиденція Святого Миколая, обладнана дитяча зона у приміщенні Міжнародного виставкового центру, різноманітні атракціони, танцювальні сети та справжній подарунок для всієї родини – безкоштовний казковий різдвяний мюзикл «Лускунчик: війна і мир» – продовження історії Гофмана про знамениту ляльку», – сказала Діана Попова.

Крім того, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку 21 грудня – 13 січня триватиме новорічний фестиваль «Цитрусове королівство». Кияни зможуть побачити 13-ти метрову цитрусову ялинку та цитрусові інсталяції у вигляді замків казкових героїв.

Загалом в усіх районах міста відбуватимуться яскраві вистави відомих письменників-казкарів, святкові лялькові програми, мюзикли, вистави класичного жанру, різноманітні книжкові виставки, майстер-класи, святкові акції, розважально-ігрові програми, конкурси, кіноранки з показом мультфільмів тощо. Велику увагу приділять і соціальній складовій.

«Ми подбаємо, щоб привітання та увагу здобули всі діти міста, а особливо діти пільгових категорій, діти переселенців та діти, батьки яких загинули, отримали поранення або нині знаходяться в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, заплановані благодійні вистави та подарунки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також усім організаторам новорічних акцій, які увійшли до програми загальноміських заходів, рекомендовано звернути особливу увагу на вирішення питань щодо створення відповідних умов для людей з інвалідністю: забезпечення доступності до місць проведення заходів, зон паркування транспортних засобів, пандусів тощо», – акцентувала увагу Попова.

Як повідомлялося, Київ уже засяяв новорічними вогнями.