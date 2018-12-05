Європейські дипломати сьогодні обговорять розширення санкцій проти Росії



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У середу відбудеться засідання комітету постійних представників країн-членів ЄС

Антиросійські санкції будуть розширені через «вибори» у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР»

Дипломати з країн Європейського союзу 5 грудня обговорять розширення санкцій проти РФ через ситуацію в Україні.

Це випливає з порядку денного засідання комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), повідомляє «РБК».

Антиросійські санкції будуть розширені через «вибори» у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». 1 грудня глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Євросоюз має намір додати до санкційного списку організаторів цих виборів. Під санкції потраплять дев'ять осіб, повідомляв у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Якщо Комітет постійних представників країн-членів ЄС схвалить розширення санкцій, це рішення ще має затвердити Рада ЄС з закордонних справ. Її наступне засідання відбудеться 10 грудня, порядок денний ще не відомий.

Напередодні спецпредставник США Курт Волкер заявив, що США і Європейський союз можуть посилити санкції проти РФ або ввести нові через захоплення українських моряків і суден.

Також повідомлялося, що Євросоюз готує зміни в санкції проти Росії у зв'язку з підривом суверенітету України.